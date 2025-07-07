Москва и Южно-Сахалинск оказались лидерами рейтинга городов РФ с самыми высокими зарплатами

В рейтинге городов с самыми высокими зарплатами в различных сферах деятельности по итогам первого квартала 2025 года лидируют Южно-Сахалинск, Москва и Анадырь. Об этом стало известно из исследования, проведенного РИА Новости.

В Южно-Сахалинске наблюдается высокий уровень заработной платы в секторе добычи полезных ископаемых. В то же время в Москве наиболее высокие зарплаты отмечаются в банковской и финансовой сферах.

"Зарплата остается основным источником доходов для россиян. На зарплату приходится порядка 70% всех доходов. В прошедшем 2024 году номинальная зарплата в России выросла почти на 18,3%, до 76,5 тысяч рублей в среднем на одного занятого (с учетом выплаты НДФЛ), - приводится в статье.

В конце списка оказались Элиста, Владикавказ и Магас, где даже в наиболее перспективных сферах деятельности заработная плата не достигает 61 тыс руб.

Ранее стало известно, что россиянам для «нормальной жизни» достаточно 80 тыс рублей.