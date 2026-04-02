Москва и Питер не в фаворе: глава «Аэрофлота» заметил рост интереса к регионам РФ

Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский, выступая на Московском туристическом форуме, обратил внимание на любопытный тренд: иностранцы все чаще смотрят в сторону регионов, далеких от привычных Москвы и Петербурга. Об этом сообщает портал Авто Mail.

Конечно, обе столицы по-прежнему остаются главными магнитами для гостей из-за рубежа — спрос на них никуда не делся. Но, как подчеркнул Александровский, картина полетов внутри страны показывает устойчивый рост интереса к другим, ничуть не менее впечатляющим точкам на карте. Речь идет об Алтае с его грандиозными пейзажами, о легендарном Байкале, суровом и живописном Кольском полуострове, а также о богатой историей Казани.

При этом один лишь авиабилет проблему не решает. По словам руководителя перевозчика, для того чтобы волна въездного туризма действительно нарастала, нужна целая экосистема: современная инфраструктура на местах и грамотное информационное сопровождение. Без них даже самые красивые места рискуют остаться незамеченными, сколько бы рейсов туда ни летало.

Ранее сообщалось, что российская туриндустрия нацелилась на платежеспособных гостей из Китая.