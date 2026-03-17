Российская туриндустрия нацелилась на платежеспособных гостей из Китая

Российская туриндустрия готовится к системной работе с гостями из Китая. С 1 июня 2026 года вступают в силу новые национальные стандарты — ГОСТ Р 72261-2025 и предварительный стандарт ПНСТ 1017-2025, утвержденные Росстандартом еще в прошлом году. Эти документы содержат детальные рекомендации для отельеров, рестораторов, перевозчиков и туроператоров по обслуживанию иностранцев, причем главный акцент сделан именно на путешественников из Поднебесной. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

Почему такое пристальное внимание к китайскому рынку? Ответ прост: это один из самых платежеспособных и быстрорастущих сегментов мирового туризма. Как объясняет управляющий партнер профильной консалтинговой компании Андрей Шемякин, китайские туристы тратят на поездки значительные суммы и демонстрируют высокую динамику, что делает их стратегически важными для всей отрасли.

По его словам, привлекательность России для жителей КНР сейчас растет за счет сразу нескольких факторов. Помимо действующего безвизового режима, активно расширяется сетка прямых авиарейсов, а пограничные переходы становятся удобнее. Но главные изменения происходят в самих сервисах. Бизнес все чаще подключает китайские платежные системы, интеграцию с привычными для туристов приложениями вроде WeChat и адаптирует свои сайты под каналы бронирования, популярные в Китае.

Эксперт подчеркнул, что, по сути, отрасль перестает полагаться на случайных гостей и выстраивает полноценную стратегию. Теперь это не просто прием туристов, а целенаправленная работа по привлечению, качественному обслуживанию и, что важно, удержанию китайской аудитории. Внедрение новых стандартов — лишь часть этого процесса, который требует от бизнеса внимания к мелочам и инвестиций, а от государства — четкой координации на всех уровнях.

