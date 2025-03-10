Москва стала регионом РФ с самым низким уровнем безработицы

В конце 2024 года в Москве был отмечен самый низкий уровень безработицы среди всех регионов России — 0,9%. В то же время в Ингушетии этот показатель был самым высоким и составил 25,5%. Такие данные были получены в результате исследования, проведенного РИА Новости.

Помимо столицы, в числе лидеров по минимальному уровню безработицы оказались десять субъектов Российской Федерации, где этот показатель не превышает 1,5%. Среди них — Амурская и Калужская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Также низкий уровень безработицы зафиксирован в таких регионах, как Республика Башкортостан и Удмуртская Республика, Нижегородская, Свердловская, Новгородская области и Ямало-Ненецкий АО.

В регионах Северного Кавказа уровень безработицы остаётся самым высоким. В то же время, в некоторых других субъектах Российской Федерации был отмечен рост безработицы. В частности, в Чукотском автономном округе он составил 0,6 процентных пункта, в Кемеровской области — 0,1 процентных пункта, а в Республике Хакасия — также 0,1 процентных пункта.

Ранее сообщалось, что эксперт Мурадян считает полным бредом введение 36-часовой рабочей недели в России.