Мособлдума осенью рассмотрит проект о расширении перечня видов деятельности для импортозамещения

Московская областная дума осенью намерена рассмотреть законопроект о расширении перечня видов деятельности для импортозамещения. Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов. Его слова приводит пресс-служба Мособлдумы.

Сейчас в соответствующий перечень входит двадцать семь видов предпринимательской деятельности. Список хотя дополнить деятельностью инкубаторов для птицеводства и разведением племенной сельскохозяйственной птицы.

«Это будет способствовать снижению сроков окупаемости проектов в сфере птицеводства, повысит инвестиционную привлекательность нашего региона и будет способствовать продовольственной безопасности», — отметил Брынцалов.

В Московской области уже реализовываются масштабные проекты в сфере птицеводства, отрасль устойчиво развивается благодаря принятым мерам поддержки, отметил спикер Мособлдумы. Речь идет в том числе о льготных кредитах на приобретение техники, кормов и ветеринарных препаратов.

В Мособлдуме напомнили, что организации, которые реализуют проекты импортозамещения на территории региона, могут рассчитывать на субсидии, промышленную ипотеку и ряд других льгот, в том числе арендовать участок по программе «Земля за один рубль».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что около сорока процентов обращений бизнеса касаются предоставления земельных участков.