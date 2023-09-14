Стал известен лучший спасатель Московской области

В учебном центре ГКУ МО «Мособлпожспас» в поселке Малаховка (городской округ Люберцы) прошел финал смотра-конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

В номинации «спасатель» победила Мария Вежнина из территориального управления № 5. Следом за ней в призовой тройке — Руслан Кулаев (территориальное управление № 9) и Антон Пименов (территориальное управление № 6).

Как отметил начальник Московской областной противопожарно-спасательной службы Геннадий Пестов, спасатели являются уникальными специалистами, которые по долгу службы обязаны уметь делать очень многое и находить выход из самых сложных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей.

В программу конкурса входили челночный бег, подтягивание на перекладине, компьютерное тестирование и единая полоса препятствий.

Ранее сообщалось, что подмосковная теннисистка стала призером международного турнира.