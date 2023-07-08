«Может спасти только увеличение цены на нефть»: эксперт раскрыл, что произойдет с рублем

В последнее время эксперты строят теории по поводу доллара: будет эта валюта расти или нет. Директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков рассказал нашему корреспонденту, насколько точными могут быть сегодняшние прогнозы, и чего стоит ждать.

По словам Солодкова, западные санкции и отказ от наших энергоресурсов довольно ощутимо ударили по российской экономике. И в этих условиях давать прогнозы — дело неблагодарное.

«На курс доллара влияют несколько параметров. Первое, прекратился экспорт природного газа в страны Европы, поэтому нет притока валюты. Альтернативы по газу странам ЕС нет, потому что ни Китай, ни Индия не потребляют газ в тех же объемах», — замечает эксперт в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Второй фактор — это продажа нефти, продолжает финансист. Крупнейшим потребителем российского «черного золота» стала Индия, причем она покупает за рупии, а их уже переизбыток. Мало того, что Москва продает с дисконтом нефть, так еще и менять рупии придется тоже с дисконтом — выходит двойной убыток.

«Курс рубля будет падать, если только не вырастет цена на нефть. Ее же, как и курс, крайне трудно прогнозировать. Плюс третий фактор — отток капитала. Рубль ввели в 1993 году, и с тех пор он «похудел» по отношению к доллару более чем в 90 раз: какой сейчас курс, ровно на столько он и «похудел», — объясняет Солодков.

Как говорит наш собеседник, девальвация рубля способствует погашению этого дефицита, но при этом она чревата раскруткой инфляции и ростом цен на товары — как зарубежные, так и отечественные.

«Осталось смотреть на цену на нефть и уповать, что она поднимется», — резюмирует Василий Михайлович.

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