Мрачный пророк с фондового рынка: стало известно, что будет с рублем в марте

Экономист и эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер представил прогноз по ослаблению рубля в среднесрочной перспективе. По его оценке, к окончанию зимнего сезона курс доллара может достичь 80 рублей, евро — 95 рублей, а китайский юань — 11,5 рубля, пишет «Газета.Ru» .

В рамках годичного горизонта аналитик допускает колебания до 85 рублей за доллар, 100 рублей за евро и 12 рублей за юань. Зельцер считает, что недавнее укрепление российской валюты носит спекулятивный характер и связано с техническими факторами, включая повышенные продажи валюты по бюджетному правилу и налоговый период.

Фундаментальной же поддержки у рубля, по мнению эксперта, нет. Ожидаемое сокращение профицита торгового баланса и снижение ключевой ставки Банка России до 12% к концу года окажут давление на национальную валюту. Прогноз Зельцера контрастирует с мнением ряда других аналитиков, указывающих на потенциал укрепления рубля.

Ранее стало известно, сколько денег нужно иметь в банке, чтобы жить на пассивный доход.