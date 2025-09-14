Мусорный кризис наоборот: в Китае нечем топить заводы

Как сообщило издание Financial Times, в КНР наблюдается дефицит отходов, что ставит под угрозу работу мусоросжигательных предприятий.

В прошлом Китай активно вкладывал капиталы в строительство заводов, предназначенных для утилизации городских отходов.

Согласно информации, предоставленной Глобальным советом по исследованию и технологиям переработки отходов в энергию, в Китае функционирует свыше тысячи станций, генерирующих энергию из мусора.

Это составляет более половины мировых мощностей в данной области. Эти предприятия обладают возможностью перерабатывать более 1,1 млн тонн мусора ежедневно, что значительно превышает плановые показатели, установленные правительством.

В результате, многие операторы сталкиваются с проблемой избыточных производственных мощностей. Некоторые мусоросжигательные заводы простаивают большую часть года или даже круглый год. Другие же вынуждены приобретать промышленные отходы со стройплощадок или мусор у местных органов власти.

