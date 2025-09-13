Трамп захотел «задушить» Китай пошлинами ради давления на Россию

Президент США Дональд Трамп выступил с новой инициативой, направленной на урегулирование ситуации вокруг Украины. В личном блоге республиканец призвал страны НАТО ввести единые пошлины на все китайские товары в размере от 50% до 100%.

По словам Трампа, эта мера может носить временный характер и будет полностью отменена сразу после заключения мирного договора между Россией и Украиной. По его мнению, такие санкции против Китая окажут решающее давление и станут большим подспорьем в деле прекращения конфликта. Логика инициативы основана на предположении, что Китай, как ключевой союзник России, сможет подтолкнуть Москву к переговорам в случае прямого удара по своей экономике.

«Если НАТО сделает так, как я говорю, война быстро закончится и жизни будут спасены», — написал президент США.

Параллельно Трамп озвучил условие и для введения санкций против России. Он пообещал поддержать такие меры только в том случае, если все без исключения страны-члены НАТО полностью откажутся от покупки российской нефти.

