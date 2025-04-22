МВФ пересмотрел прогноз по росту российской экономики в 2025 году

Российская экономика в 2025 году будет расти более ускоренными темпами, чем считалось ранее. Такую оценку динамике дали эксперты Мирового валютного фонда. Об этом сообщило РИА Новости.

В январе аналитики в своем докладе сообщили, что в текущем году ожидается увеличение ВВП России на 1,4%. Теперь же, по их подсчетам, рост должен составить не менее 1,5%. В то же время специалисты считают, что в 2026 году экономика страны снизит свою динамику. Она вырастет на 0,9%, это на 0,3 процентных пункта ниже, чем оценивалось ранее.

В МВФ добавили, что все санкции против российской нефти не смогли заметно снизить ее поступление на мировой рынок. Даже самые жесткие рестрикции не остановили поток энергоресурсов РФ в другие страны. За счет этого российской экономике удалось за 2024 год добиться больших успехов, чем это прогнозировалось за рубежом.

Ранее сообщалось, что МВФ объявил о начале новой эры в мировой глобальной экономике. По словам его представителей, эта эпоха отличается мощной неопределенностью как в сфере торговых потоков, так и в политике.