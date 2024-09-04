МВФ призвал Украину повысить налоги

Фонд стремится убедить украинское правительство увеличить налог на добавленную стоимость свыше 20%, понизить процентные ставки и ускорить девальвацию гривны, сообщило Bloomberg.

По информации, на этой неделе представители МВФ приедут в Украину с условиями, необходимыми для получения следующего транша в размере $1,1 млрд из программы помощи на сумму $15,6 млрд.

Эти меры направлены на снижение бюджетного дефицита, который в следующем году достигнет $15 млрд.

Это способствует увеличению государственных доходов в национальной валюте и удешевлению будущих займов у МВФ.

Стало также известно, что Национальный банк Украины выступает против девальвации гривны, которая утратила 10% своей стоимости по отношению к доллару США с момента отмены фиксированного курса в октябре 2023 года.

Увеличение налоговых ставок также может оказать политическое влияние на нынешнее правительство, так как экономическое давление на население возрастет.

В марте 2023 года МВФ утвердил для Украины четырехлетнюю программу помощи на сумму $15,6 млрд.

Чтобы получить финансирование, Украина должна соблюдать определенные условия. Средства от МВФ поступают частями после проверки выполнения этих обязательств.

Предыдущий транш в размере $2,2 млрд Украина получила в начале июля после четвертого пересмотра.

Ранее сообщалось, что руководитель «Аэрофлота» допустил возвращение к выплате дивидендов после долгого перерыва.