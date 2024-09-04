Руководитель «Аэрофлота» допустил возвращение к выплате дивидендов после долгого перерыва

Последний раз «Аэрофлот» выплачивал дивиденды в 2019 году. Генеральный директор компании Сергей Александровский заявил, что компания может снова начать выплаты по итогам 2024 года, сообщило РБК.

Генеральный директор группы «Аэрофлот» Сергей Александровский не исключил, что авиакомпания может возобновить выплату дивидендов акционерам уже по результатам 2024 года. Об этом сообщил корреспондент РБК с Восточного экономического форума — 2024. Последние выплаты дивидендов «Аэрофлот» провел за 2018 год в 2019 году.

«Дивиденды — очень положительный знак для рынка. Особенно для акционеров и нашего основного акционера — государства с 73,8% акций. Решение о выплате будет приниматься советом директоров по итогам 2024 года. Такая вероятность есть. Но еще раз будем смотреть по финансовым результатам и на наш план капвложений, который сейчас составляет очень высокий удельный вес», — сказал он.

Он добавил, что чистая прибыль за 2024 год была достигнута благодаря повышению эффективности и контролю за операционными расходами, без привлечения субсидий и дополнительных источников.

За первое полугодие группа получила чистую прибыль в размере 35,3 млрд рублей, тогда как годом ранее был зафиксирован убыток 81,7 млрд рублей.

На 15:59 мск акции «Аэрофлота» находились на уровне ₽46,37, прибавив 0,69% с момента закрытия предыдущего торгового дня.

Впоследствии, после публикации заявления о дивидендах, акции выросли до ₽48,37 за бумагу (+5,03% к закрытию предыдущего дня). На 16:33 мск акции компании показывали рост на 4,6% (₽48,17).

Ранее сообщалось, что курс рубля в паре с юанем достиг минимума с апреля.