МВФ: размер государственного долга США угрожает мировой экономике

Дальнейшее увеличение размеров государственного долга Соединенных Штатов угрожает не только американской, но и мировой экономике. Соответствующее предупреждение сделали представители МВФ, их слова передает информационное агентство Bloomberg .

Согласно предварительным прогнозам специалистов банка, в 2032 году госдолг Штатов может превысить 140% от ВВП государства. На фоне этого, появляется острая необходимость помешать дальнейшему роста долга в соотношении к ВВП, заявили в организации.

Они также указали на то, что агрессивная торговая политика Америки несет дополнительные глобальные риски. В то же время, в банке заявили о том, что экономика Штатов является «крепкой, динамичной и способной к адаптации».

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