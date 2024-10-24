МВФ заявил о падении производительности во всех секторах экономики Европы

Согласно докладу Международного валютного фонда (МВФ), снижение производительности в Европе затронуло все области экономики, включая как технологический, так и нетехнологический сектора, передает РИА Новости.

МВФ отмечает, что эти трудности охватывают весь европейский континент и усугубляются вопросами энергетической безопасности и экономической разобщенности.

Кроме того, процесс восстановления частных инвестиций тормозится из-за медленного смягчения финансовых условий в регионе.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о растущих рисках замедления мировой экономики. По ее словам, нарастает уровень внешнеполитических рисков, в том числе угроза глобальной экономической и финансовой фрагментации, а также протекционистская политика.