«На 10-20%»: что подорожает в РФ с января 2024 года

С 1 января 2024 года россияне могут ожидать роста цен на некоторые услуги, продукты и товары. Об этом рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

По ее словам, в сфере ЖКХ вырастут цены на капремонт. Подорожает и ряд продуктов питания.

«Ожидаем рост цен на индейку, говядину и баранину, а вот курятина и свинина, скорее всего, останутся на прежнем уровне. С началом нового года начинается исполнение новых контрактов импортеров, поэтому возможны изменения в ценах и на бытовую технику», — отметила Лебединская в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, добавляет эксперт, с 1 января Минфин планирует повысить минимальную розничную цену на алкоголь. Повышение составит около 6,4%.

«Значит, цены на алкоголь вырастут так же, как и в среднем все остальные товары. В некоторых субъектах подорожает стоимость проезда в общественном транспорте. Например, в Белгородской области стоимость проезда в электричках с 1 января 2024 года вырастет на 10,6%, в Воронежской области — на 11,1%», — отметила доцент.

Также, добавила собеседница, вырастут расходы на сотовую связь. Один из ведущих игроков на этом рынке, оператор «Tele2», уже объявил о росте размера абонентской платы в среднем на 10-20%.

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