«Уже с 1 января»: выяснилось, как будут индексироваться пенсии в 2024 году

До наступления нового, 2024 года остается менее месяца, но многие будут ждать 1 января не только ради главного праздника страны, но и из-за повышения выплат. Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко рассказала, кому ждать индексации пенсий и зарплат после Нового года.

Пенсии

По ее словам, первая индексация страховых пенсий в 2024 году будет проведена для федеральных льготников — уже 1 января 2024 года и на 7,5%.

«Встает вопрос, кто попадает под категорию федеральных льготников. Это члены семей Героев России или полных кавалеров ордена Славы — вдова, вдовец, родители, дети до 18 лет, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до 18 лет, и дети до 23 лет, обучающиеся на очной форме в образовательном учреждении», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также собеседница добавила, что 1 апреля 2024 года произойдет индексация социальных пенсий на 7,5%.

«Социальные пенсии получают нетрудоспособные граждане, которые постоянно проживают на территории России и не могут обеспечивать себя самостоятельно. 1 августа 2024 года пройдет индексация пенсий для работающих пенсионеров до трех баллов, а 1 октября 2024 года будет повышена пенсия военным пенсионерам за счет увеличения денежного довольствия до 4,5%», — уточнила Коваленко.

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Зарплаты

Что касается зарплат, продолжила доцент, если говорить про заработную плату, то также с октября индексацию стоит ожидать следующим категориям: работникам социальных учреждений, сотрудникам силовых структур, педагогам, работникам культуры, медицинским работникам, сотрудникам Росстандарта и Роспотребнадзора, работникам МЧС, военнослужащим и работникам сельских и лесных хозяйств.

Ранее мы сообщали о том, что в России пенсионеры к 2025 году будут составлять более четверти населения страны.