На этих выходных в Луховицах состоится открытие нового современного кафе
Фото: [Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО]
Предприниматели из Коломны и Луховиц разработали совместный проект, в рамках которого откроется кафе с большим количеством посадочных мест и оригинальным меню. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.
Ожидается, что новое предприятие общественного питания позволит округу организовать дополнительные рабочие места и создать новое комфортное место для отдыха. А его главной «изюминкой» заведения станет цех от коломенской сети ресторанов «Рульки вверх», где можно заказать рульки, колбаски, пельмени собственного приготовления.
У кафе есть парковка, рядом остановки общественного транспорта, что делает предприятие доступным для сотрудников и посетителей.
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