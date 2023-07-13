На этих выходных в Луховицах состоится открытие нового современного кафе

Предприниматели из Коломны и Луховиц разработали совместный проект, в рамках которого откроется кафе с большим количеством посадочных мест и оригинальным меню. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

Ожидается, что новое предприятие общественного питания позволит округу организовать дополнительные рабочие места и создать новое комфортное место для отдыха. А его главной «изюминкой» заведения станет цех от коломенской сети ресторанов «Рульки вверх», где можно заказать рульки, колбаски, пельмени собственного приготовления.

У кафе есть парковка, рядом остановки общественного транспорта, что делает предприятие доступным для сотрудников и посетителей.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что около трехсот пятидесяти рабочих мест создадут на новом кондитерском производстве в Лыткарино.