На фоне боев в приграничье Курской области взлетели цены на газ в Европе

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга выросли почти на 5%, до 455 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

Отмечается, что это произошло на фоне опасений за транзит российского газа через Украину после атаки ВСУ на Курскую область.

Газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области — единственная, через которую качается газ из России в Европу через Украину.

В «Газпроме» сообщили, что объем прокачки сегодня, 8 августа, составил 37,3 кубометра за сутки, что на 5% меньше, чем днем ранее.

Газета The Washington Post предположила, что целью нападения ВСУ на Курскую область мог быть срыв всех поставок российского газа в Европу.