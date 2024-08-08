СМИ: атакой на Курскую область Киев хотел сорвать поставки российского газа в Европу

Целью наступления ВСУ на Курскую область может быть срыв всех поставок российского газа в Европу в качестве рычага давления, предположила газета The Washington Post.

Украина зарабатывает выгодные транзитные сборы от прокачки российского газа, но выразила желание отрезать Россию от оставшегося энергетического бизнеса в Европе, считает автор публикации.

При этом сегодня, 8 августа, в «Газпроме» сообщили, что газ в Европе продолжает подаваться через ГИС «Суджа». Объем прокачки составил 37,3 кубометра в сутки, что на 5% меньше, чем днем ранее.

6 августа подразделения ВСУ предприняли попытку вторжения на территорию Курской области. По данным Министерства обороны РФ, с момента начала сражений на курском направлении боевики потеряли 660 военнослужащих и 82 единицы различной бронетехники.