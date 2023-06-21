На комбикормовом заводе в Подмосковье пройдут работы по реконструкции
АО «Куриное царство» проведет реконструкцию существующего комбикормового завода в подмосковной Кашире, передает пресс-служба регионального Минжилполитики.
Отмечается, что компания уже получила соответствующее разрешение от ведомства. В строительные работы инвестируют порядка одного миллиарда рублей. Реконструкция планируется на площади почти 7,5 тысяч квадратных метров.
Ожидается, что результатом проведенных работ станет установка новой производственной линии, а также преображение склада готовой продукции. Работы позволят увеличить производительность завода с 50 до 80 тонн в час.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье будут расширять возможности для экспортеров.