На комбикормовом заводе в Подмосковье пройдут работы по реконструкции

Отмечается, что компания уже получила соответствующее разрешение от ведомства. В строительные работы инвестируют порядка одного миллиарда рублей. Реконструкция планируется на площади почти 7,5 тысяч квадратных метров.

Ожидается, что результатом проведенных работ станет установка новой производственной линии, а также преображение склада готовой продукции. Работы позволят увеличить производительность завода с 50 до 80 тонн в час.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье будут расширять возможности для экспортеров.