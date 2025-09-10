На Кубе наступил полный конец света
Bloomberg: Куба четвертый раз за год полностью осталась без электричества
Национальная энергосистема Кубы (SEN) полностью прекратила работу, оставив без электроснабжения весь остров. Это уже четвертый полномасштабный блэкаут за последний год, передает Bloomberg.
По предварительным данным Министерства энергетики и горной промышленности Кубы (MINEM), причиной коллапса стал аварийный выход из строя крупной теплоэлектростанции в городе Матансас. Инженеры приступили к расследованию инцидента и поэтапному восстановлению подачи электричества.
Кубинская энергосистема уже давно страдает от триады взаимосвязанных проблем: катастрофически устаревшая инфраструктура, хронический дефицит топлива и частые аварии на изношенных электростанциях.
Власти предпринимают точечные меры для поддержки жизненно важных объектов. Критическая инфраструктура, включая больницы и системы водоснабжения, переводится на аварийное питание от локальных генераторов. Сообщается, что масштабы отключений в этот раз затронули весь остров.
