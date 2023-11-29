На любой вкус: стали известны районы Москвы с самым дешевым жильем

Цена за квадратный метр в новостройках Москвы в ноябре 2023 года выросла на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом следует из данных сервиса «Авито Недвижимость» (есть в распоряжении интернет-издания «Подмосковье сегодня).

Однако отмечается, что в 18 столичных районах квартиры на первичном рынке за период ноябрь-ноябрь стали дешевле. Так, стоимость квадратного метра снизилась в Тропарево-Никулино (ЗАО) — на 42%, с 468 до 270 тыс. рублей, на 25% по сравнению с ноябрем 2022 года подешевел «квадрат» в Некрасовке (ЮВАО) — с 265 до 197 тыс. рублей, на 23% — в Алексеевском районе (СВАО), с 472 до 363 тыс. рублей, и на 22% — в Якиманке (ЦАО, с 1,6 до 1,2 млн рублей).

На 21% «первичка» стала дешевле в районе Сокол (САО), на 11% — в поселении Мосрентген (НАО), на 7% — в районах Рязанский, Савеловский и Бибирево, на 6% — в Красносельском и других.

В «Авито» также отметили, что по итогам первых трех недель ноября 2023 года дешевле всего квадратный метр в новостройках Москвы стоит в районах Бибирево (185 тыс. рублей), далее — Некрасовка (197 тыс. рублей), Бирюлево Восточное (206 тыс. рублей), Филимонковское (219 тыс. рублей), Десеновское (228 тыс. рублей), а также в поселке Московский (230 тыс. рублей), в Кошкино (234 тыс. рублей), в поселениях Рязановское (240 тыс. рублей) и Мосрентген (243 тыс. рублей), в Молжаниновском районе (248 тыс. рублей).

Самое дорогое жилье столицы в пересчете на «квадрат» традиционно сконцентрировано в ЦАО: Тверской (2 млн рублей), Хамовники (1,7 млн рублей), Таганский (1,3 млн рублей), Якиманка (1,2 млн рублей) и Арбат (1 млн рублей).

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