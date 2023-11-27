«Жесткое и справедливое регулирование»: выяснилось, опасен ли большой спрос на ипотеку

Правительство России готовит постановление о расширении лимитов по льготным ипотечным программам. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные Минфина РФ.

Отмечается, что спрос на такие программы оказался слишком высок, и банки уже почти исчерпали выделенный на эти цели государством лимит. При этом, как рассказал доцент базовой кафедры финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин, расширение лимитов не может вылиться стать причиной закредитованности граждан.

«Конечно, некоторые люди, которые хотят воспользоваться льготной ипотекой, спешат взять кредиты, но банки с учетом требований ЦБ РФ проверяют таких заемщиков, оставляя тех, которые попадает в категорию низкой долговой нагрузки и достаточного уровня дохода. В долгосрочной перспективе погашение такого займа вполне вероятно», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Осянин подчеркнул, что российские власти внимательно контролируют ситуацию и принимают меры для поддержания рынка ипотечного кредитования.

«Полностью невозможно гарантировать, что все заемщики будут выплачивать кредиты вовремя, но справедливое и эффективное регулирование, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ будет способствовать минимизации рисков закредитованности населения при продолжении выдачи льготной ипотеки», — заключил экономист.

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