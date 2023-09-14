На новом производстве пищевых ингредиентов в Подмосковье будет создано 150 рабочих мест

Как уточнил зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов, сейчас предприятие в месяц выпускает около 500 тонн пищевых ингредиентов. После строительства дополнительных мощностей объемы производства увеличатся почти в два раза.

«На новом производстве организуют сто пятьдесят новых рабочих мест», — уточнил Филимонов.

На новом предприятии, которое планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году, будут производить комплексные смеси, которые широко используются в молочной, мясной и кондитерской отраслях. Также новейшей разработкой станут гибридные каррагинаны — компоненты морских красных водорослей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области в два раза увеличили выпуск компьютеров и оптики.