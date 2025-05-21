На отечественном авторынке отмечен рост интереса к универсалам и хетчбэкам

В минувшем месяце на отечественном авторынке увеличился интерес к универсалам и хетчбэкам, однако продажи седанов и внедорожников показали спад. По данным «Газпромбанк Автолизинга», падение затронуло как российские марки, так и локализованные модели иностранных брендов. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Уточняется, что на автомобили отечественных брендов пришлось 33,6 тыс. сделок, что почти на 30% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом доля российских марок на рынке снизилась на треть, потеряв один процентный пункт. Ключевой причиной последнего называют сокращение доступности финансовых инструментов, что может продолжить оказывать давление на рынок в мае и июне.

Отмечается, что продажи Lada упали на 33%, до 28,5 тыс. автомобилей, в сегменте «Москвичей» наблюдается сокращение продаж по всем ключевым моделям. Кроме того, сегмент электромобилей переживает серьезное замедление: с начала текущего года было продано всего около 2,7 тыс. электрокаров — в три раза меньше, чем в прошлом году.

Подчеркивается, что отечественный авторынок остается нестабильным, и структура спроса продолжает меняться.

Ранее автоэксперт Иванов пояснил пути переворота дилерами российского авторынка после ухода брендов.