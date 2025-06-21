На ПМЭФ заключили сделки на 6,3 трлн рублей

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключены рекордные соглашения на сумму 6,3 трлн руб. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил помощник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что количество подписанных соглашений свидетельствует о высоком уровне доверия и активизации деловой активности.

«К настоящему моменту, перед этой пресс-конференцией, у нас подписано 1 060 соглашений на общую сумму 6,3 трлн рублей. При этом речь идет только о сделках, которые не являются коммерческой тайной», — отметил Кобяков.

Также он добавил, что России важно установить новые деловые связи с зарубежным бизнесом, среди которого есть компании, которые в 2022 году поспешно покинули страну, а сейчас демонстрируют готовность к возвращению.

Форум проходил с 18 по 21 июня и включил в себя более 350 мероприятий, среди которых — 24 бизнес-диалога с представителями различных стран и спортивные соревнования по 18 видам спорта. Главной темой форума стала концепция «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Одним из ярких событий стал концерт на Дворцовой площади с участием российских и итальянских исполнителей, который собрал более 60 тыс. зрителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев на ПМЭФ рассказал о рекордных достижения Московской области.