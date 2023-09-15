На подмосковной ткацкой фабрике расширяют производство ковров по новой технологии

При поддержке регионального министерства инвестиций, промышленности и науки дирекция предприятия «Роял Тафт» купила ткацкий станок, который позволяет создавать ковровые изделия с безграничной цветовой гаммой. К концу года ковроделы установят еще один такой станок, первые детали от него начали приходить на предприятие.

По словам представителей дирекции предприятия, с сырьем и технологиями сейчас очень помогают белорусские и турецкие партнеры. Большую поддержку заводу оказывает и подмосковное правительство.

Большая часть продукции фабрики уходит на российский рынок, но постепенно предприятие начинает выходить на рынки Средней Азии и Ближнего Востока, где ковровые изделия традиционно являются очень популярным товаром.

Ранее сообщалось, что в Дмитровском округе Подмосковья действует карантин по бешенству животных.