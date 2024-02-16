На поклон в Москву: делегация Эквадора летит в РФ умолять вернуть экспорт бананов

Официальная делегация Эквадора на днях намерена посетить Москву для обсуждения возникших проблем поставок бананов в Россию из этой латиноамериканской страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на эквадорский МИД.

Напомним, в начале февраля в связи с тем, что в бананах Эквадора была выявлен паразит муха-горбатка, Роспотребнадзор временно приостановил поставки в РФ данной продукции.

В то же время, как писали ряд СМИ, таким карательным образом российская сторона отреагировала на несанкционированную передачу Эквадором США российских вооружений, без согласия на то Москвы. Вашингтон намерен их передать Украине.

«В ближайшие дни делегация представителей властей Эквадора отправится в Москву, чтобы преодолеть эту ситуацию, на которую было обращено внимание еще шесть месяцев назад, когда эта страна проинформировала эквадорские власти о фитосанитарной проблеме с бананами», — говорится в сообщении МИД Эквадора.

Ранее сообщалось, министр внешней торговли Эквадора Сонсолес Гарсия заявила, что Эквадор уже предоставил РФ техническое обоснование для снятия запрета на поставки бананов, которое затронуло почти 30% бананового экспорта в Россию.