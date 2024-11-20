На развитие транспорта в ближайшие шесть лет решено направить триллион рублей

Российские власти в последующие шесть лет направят на развитие транспорта один триллион рублей. Такую цифру озвучил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Его слова привело РИА Новости.

Мишустин выступил на пленарном заседании Международного транспортного форума и рассказал о том, что запланировано в России на ближайшие годы в данной сфере. По его утверждению, до 2030 года будет проводиться реализация национального проекта «Эффективная транспортная система». В его рамках будет истрачено около триллиона рублей.

«Причем из них в проекте федерального бюджета на ближайшие три года зарезервировано на эти цели свыше полутриллиона рублей», — указал он.

Ранее сообщалось, что скорость движения поездов по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург будет доходить до 360 км/ч. Все составы, которые будут ходить по этой линии, будут выпускаться в России и из российских же комплектующих.