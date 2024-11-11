Стала известна максимальная скорость поезда на ВСМ из Москвы в Петербург

Движение поездов по новой высокоскоростной магистрали, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург, будет происходить со скоростью в 360 км/ч. Об этом заявил промышленный эксперт Леонид Хазанов, его точку зрения привела «Вечерняя Москва».

По его словам, поезда будут двигать новые локомотивы российского производства, которые способны разгоняться до 360 км/ч. Составы также будут выпускаться в РФ, каждый из них способен вместить до 460 пассажиров. Не только вагоны, но и все комплектующие для них будут выпускаться внутри страны на основе собственных разработок.

«Для всех проектов потребуется до 300 таких составов. С этой задачей российские специалисты справятся», — указал он.

По данным вице-премьера России Савельева, проезд по ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга будет стоить около 10 тыс. руб. Эта цена станет фиксированной. При этом первый же поезд, который будет запущен на новой магистрали, снабдят автопилотом. Все его управление будет вестись с помощью новейшей цифровой системы.