«Ъ»: на российских складах скопилось множество нераспроданных авто

Отмечается, что такая ситуация произошла из-за повышения ключевой ставки Центробанка.

15 декабря ЦБ РФ принял решении о поднятии ключевой ставки с 15% до 16%. В 2023 года регулятор пять раз поднимал ключевую ставку. С начала прошлого года она была 7,5%.

«В условиях, когда дефицита автомобилей нет, а есть избыток, дилеры вынуждены давать какие-то скидки и преференции покупателям, чтобы клиенты выбирали их. Автомобилей сейчас много», – сказал Ольховский.

Он отметил, что на российских складах на данный момент остается больше 200 тысяч автомобилей, что составляет двухмесячный запас. Еще примерно столько же транспортных средств в ближайшее время будут завезены в РФ.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с предпринимателями Дальневосточного федерального округа заявил, что повышение ключевой ставки является временно мерой. Ее значение, подчеркнул российский лидер, будет меняться по мере решения вопросов с инфляцией.

Накануне мы также сообщали, что Росптицесоюз не видит предпосылок снижения стоимости куриных яиц в России на фоне завоза этой продукции из Турции и Азербайджана.