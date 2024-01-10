В Росптицесоюзе объяснили, что импортные яйца не повлияют на изменение цен

Гражданам России не стоит ожидать снижения цен на куриные пищевые яйца на фоне завоза этой продукции из других стран. Об этом в интервью «Парламентской газете» сообщила генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева.

9 января Россельхознадзор сообщил о поставке второй партии куриных яиц из Турции в количестве 316 800 штук (19,36 тонн). Первая партия из республики поступила в Россию 3 января. Ранее две партии сельхозпродукции поступало на территорию РФ из Азербайджана.

«Кроме того, по имеющейся у нас информации, закупочные цены на яйца из Турции и Азербайджана на данный момент установлены не ниже, чем на продукцию наших, отечественных производителей», – рассказала о Бобылева.

В декабре цены на куриные яйца в России резко выросли. В некоторых регионах стоимость десятка яиц превышала 250 рублей.

Этот вопрос граждане подняли во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным 14 декабря. Глава государства признал «сбой» и обратился к Министерству сельского хозяйства с требованием исправить ситуацию. Тогда же российский лидер объявил, что в Россию будут ввезены яйца из других стран.

Ранее о том, может ли повлиять импорт яиц на снижение цен в России, рассказал экономист Дмитрий Потапенко. По мнению эксперта, нынешнего объема ввезенной продукции не хватит для стабилизации цен на внутреннем рынке.