На российском рынке в 2024 году появятся до 20 зарубежных брендов

Ушедшие за последние два года с начала СВО с российского рынка десятков различных зарубежных брендов освободили место, которое с успехом занимают другие компании и фирмы, рассказала представитель российского Союза торговых центров Наталия Кермедчиева.

В интервью с РИА Новости маркетолог проинформировала, что в наступившем 2024 году на российский рынок может выйти порядка 20 зарубежных брендов из Турции, Кореи, Тайланда и других стран.

«У нас есть большое количество запросов от турецких фешен-брендов», — пояснила Кермедчиева.

Иностранные инвесторы готовы активно вкладываться деньги в российский рынок, однако им нужно определенное время, чтобы освоиться в российских условиях, добавила Кермедчиева.

Ранее сообщалось, что Adidas и Reebok откроют свои магазины в России под новой вывеской ASP.