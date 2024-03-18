На рубль субсидий в Подмосковье приходится 145 рублей, полученных компаниями в рамках экспорта

На каждый рубль, направленный на поддержку экспорта и предоставление услуг экспортерам из Московской области, приходится 145 рублей, полученных компаниями в результате подписания экспортных контрактов. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что, получая услуги Фонда поддержки ВЭД Подмосковья, компании региона подписывают значительное число масштабных экспортных контрактов, таким образом кратно приумножая средства, вложенные в экспортную поддержку и оказание услуг экспортерам.

Так, по итогам работы за прошлый год Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО) вошел в тройку лидеров в рамках ежегодного рейтинга ЦПЭ субъектов Российской Федерации. По итогам работы за 2023 год Фонд оказал поддержку почти тысяче шестисот компаниям, при этом количество компаний, заключивших экспортные контракты при поддержке Фонда, превысило 140, а объем поддержанного экспорта оказался в 4 раза выше целевого показателя на год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев уже подчеркивал, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.