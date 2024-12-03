На рынок РФ могут выйти еще 13 международных брендов

По информации старшего директора СORE.XP Марины Малахатько, в ближайшее время 13 международных брендов могут начать деятельность на российском рынке розничной торговли, передает ТАСС.

На данный момент свои намерения выйти на рынок России объявили 13 компаний, среди которых 10 занимаются продажей одежды, обуви и аксессуаров. Особенно примечательно, что семь из этих 13 брендов являются европейскими.

Она отметила, что компании придерживаются конфиденциальности в процессе согласования сделок, что затрудняет прогнозирование появления новых участников на рынке.

Тем не менее ожидается, что общее количество новых зарубежных брендов в России останется на уровне 2023-2024 годов и может достигать до 25 брендов.

Ранее сообщалось, что таможня перестала пропускать в Россию холодильники и кондиционеры.