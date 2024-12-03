Таможня перестала пропускать в Россию холодильники и кондиционеры

Федеральная таможенная служба перестала впускать в РФ оборудование, которое заправляется специальной охлаждающей смесью. Это в первую очередь затронуло такие бытовые приборы, как холодильники и кондиционеры. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

У тех поставщиков, которые ввозят в страну оборудование с фреоном R-410, стали запрашивать соответствующие лицензии. Это коснулось всех стран, откуда поставляется подобная техника, в том числе и государства СНГ. Об этом сообщил Игорь Прудников, генеральный директор Евразийской ассоциации рынка отопительных систем. По его утверждению, при отсутствии лицензий, оборудование запрещают ввозить в Россию.

По мнению экспертов, за счет таких жестких мер на границе могут встать порядка 400 контейнеров с различной бытовой техникой. Общая сумма запрещенных к ввозу товаров может доходить до 2 млрд руб. Все это приведет к дефициту холодильников и кондиционеров на внутреннем российском рынке.

Ранее сообщалось, что российские власти обратились к Евразийской экономической комиссии с просьбой о помощи. Они предложили провести консультации по части средств, разрушающих озоновый слой и выдачи разрешений на ввоз таких веществ в РФ. Речь идет о хлорфторуглеродах, на ввоз которых в страны ЕАЭС уже три года как требуется специальная лицензия.