На снос аварийного жилья в Нижнем Новгороде выделили 50 млн рублей

Нижний Новгород продолжает расчищать городское пространство от аварийного жилья. В планах на 2026 год — снос 22 многоквартирных домов, которые уже расселены и больше не нужны. На эти работы из бюджетов двух уровней направят 50 млн рублей: 34 млн добавит муниципалитет, еще 16 млн — областная казна. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Вопрос обсуждали на заседании профильной комиссии городской думы, где подвели и промежуточные итоги. В Московском районе два ветхих здания уже исчезли с карты города. Но на этом останавливаться не собираются: совсем скоро, в рамках соглашения с областным Минстроем, планируется ликвидировать еще четыре расселенных строения.

Если посмотреть на динамику прошлых лет, заметно, что темпы работ варьируются. Например, в 2024 году город потратил на снос 75 млн рублей и избавился от 49 домов. В 2025-м объем финансирования был скромнее — 46 млн, и под снос пошло 34 строения. Теперь Нижний Новгород готовится к новому этапу очистки территорий, чтобы высвободить землю под будущее развитие или просто убрать опасные руины.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в 2025 году выявили более 1,1 тыс. самостроев.