В Подмосковье в 2025 году выявили более 1,1 тыс. самостроев

В 2025 году в Подмосковье выявили более 1,1 тыс. самостроев – объектов производственного и коммерческого назначения и хозяйственных построек, возведенных без разрешения на строительство. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Такие объекты выявляются в ходе мониторингов при объездах территорий и с использованием квадрокоптеров. Наибольшее число нарушений зафиксировали в Ступино, Мытищах и Раменском. В ведомстве уточнили, что сносу в прошлом году подверглись 57 объектов.

