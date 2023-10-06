На Украине на многомилионные счета российских бизнесменов наложен арест

Судебные меры против российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова в Украине оказались в центре внимания после того, как Служба безопасности Украины (СБУ) объявила об аресте их счетов на сумму более $460 миллионов долларов.

Об этом стало известно из официальной информации, опубликованной в официальном аккаунте украинского ведомства в одной из соцсетей. По информации источника, эти действия проведены в рамках ответных мер, предпринятых Украиной в ответ на предполагаемую поддержку вышеуказанными бизнесменами специальной военной операции России на Украине.

Арест затронул не только счета Фридмана, Авена и Косогова, но и 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, общая сумма ареста которых превышает 17 миллиардов гривен. Это значительное событие в сфере украинско-российских отношений и может иметь долгосрочные последствия для бизнеса и экономических связей между двумя странами, считают экономисты.

Известно, что у многих крупных российских предпринимателей также был или есть бизнес на Украине.