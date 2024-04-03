На Украине пообещали существенный рост тарифов на свет после ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре
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С 1 мая на Украине вырастут тарифы на электроэнергию, сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
В нацкомиссии отмечают, что после обстрелов объектов энергетики российскими войсками в отрасли сложилась тяжелая ситуация, поэтому и изменения ожидаются существенными.
В последние недели ВС РФ наносят мощные комплексные удары по объектам энергетики и военным предприятиям Украины. Особенно пострадал один из крупнейших промышленных центров Харьков, который оказался практически обесточен.
Мэр города Игорь Терехов признал, что практически вся критически важная инфраструктура в Харькове разрушена. Также он заявил, что у городской администрации существуют конкретные планы по эвакуации населения.