На Украине пообещали существенный рост тарифов на свет после ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре

С 1 мая на Украине вырастут тарифы на электроэнергию, сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В нацкомиссии отмечают, что после обстрелов объектов энергетики российскими войсками в отрасли сложилась тяжелая ситуация, поэтому и изменения ожидаются существенными.

В последние недели ВС РФ наносят мощные комплексные удары по объектам энергетики и военным предприятиям Украины. Особенно пострадал один из крупнейших промышленных центров Харьков, который оказался практически обесточен.

Мэр города Игорь Терехов признал, что практически вся критически важная инфраструктура в Харькове разрушена. Также он заявил, что у городской администрации существуют конкретные планы по эвакуации населения.