На Украине с 10 марта начал свою работу онлайн-сервис «Электронная конопля», цель которого повысить интерес к выращиванию промышленной конопли. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление, сделанное Министерством по аграрной политике Украины. Ведомство считает, что запуск цифровой платформы сделает рынок промышленной конопли более открытым и публичным.

«Основная цель — усовершенствование государственной аграрной политики, восстановление лидерства Украины по выращиванию технической конопли и снижение возможных коррупционных рисков и рисков злоупотреблений», — указали в министерстве.

Там также добавили, что сервис будет способствовать числу тех регионов, где культура будет выращиваться. Он же станет содействовать появлению достоверных данных для статистики и аналитики.

Ранее сообщалось, что на Украине принесли первую присягу бойцы ВСУ в возрасте от 18 до 24 лет, которым предстоит воевать в элитном горно-штурмовом подразделении, связанном с нацистами. Бригада «Эдельвейс» названа в честь гитлеровского соединения, которое существовало в годы Второй мировой войны. В ее состав набрали молодежь, чей возраст не подпадает под мобилизацию.