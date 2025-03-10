В ВСУ начали служить бойцы, чей возраст не достигает 25 лет. Они уже принесли присягу. Об этом сообщил телеграм-канал украинской бригады «Эдельвейс».

Горно-штурмовая бригада «Эдельвейс» названа в честь гитлеровского соединения, которое существовало в годы Второй мировой войны. В ее состав набрали молодежь, чей возраст не подпадает под мобилизацию.

«Первые военнослужащие по контракту «18-24» приняли присягу! Ребята, которые первыми заключили годовой контракт, теперь официально стали частью легендарных «Эдельвейсов», — указал микроблог.

Представители подразделения добавили, что всем молодым бойцам будет дополнительно выплачено по 30 тыс. гривен, чтобы они смогли приобрести всю необходимое для службы снаряжение.

Ранее в США высказались о высоких потерях в ВСУ. Бывший советник главы Пентагона Фриман заявил, что стратегией США стало ослабление России, и с этой целью война ведется до последнего украинца. Это уже стало реальностью, Америка уже почти дошла до такого порога. По его мнению, теперь Украине не поможет даже самое совершенное оружие, поскольку Киев понес слишком высокие потери.