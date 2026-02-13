На заводе Aurus в Елабуге объяснили приостановку производства

В компании «Аурус» объяснили, почему в Елабуге остановился завод по производству люксовых автомобилей.

Как пишет «Вечерняя Казань» со ссылкой на пресс-службу компании Aurus Motors, конвейер замер не из-за поломки или нехватки деталей, а по плану. Работу предприятия приостановили с начала февраля, и сейчас там идет плановая модернизация.

В официальном сообщении отмечается, что все работы ведутся строго в соответствии с графиком индустриализации. На решение о временной остановке повлияла подготовка к выпуску обновленной модели автомобиля. Старое оборудование нужно перенастроить, чтобы машины новой версии сходили с конвейера без огрехов.

Предполагается, что завод простоит до 31 марта. Как только модернизация закончится, производство запустят снова. В компании уверяют, что производственный план на 2026 год никто не отменял — его выполнят в установленные сроки.

Что касается рабочих, то о них не забыли. Часть сотрудников отправили в оплачиваемый отпуск. Правда, платить будут не полный оклад, а две трети от него. При этом в «Аурусе» отдельно подчеркнули, что все социальные обязательства перед трудовым коллективом будут выполнены полностью.

