Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в феврале

Несмотря на то, что пока решено сохранить ключевую ставку на прежнем уровне, через два месяца она может быть пересмотрена. Такое допущение сделал Эльвира Набиуллина, руководитель Центробанка. Ее точку зрения привел ТАСС.

Глава финансового регулятора заявила, что к вопросу возможного повышения ставки вернутся позже. Пока Банку России необходимо оценить жесткость уже принятых мер.

«В феврале мы будем выбирать из двух возможных решений. Либо мы убедимся, что достигнутой жесткости достаточно, либо вернемся к обсуждению вопроса по повышению ключевой ставки», — указала она.

Набиуллина добавила, что инфляционные ожидания по-прежнему растут, и это может удлинить «траекторию схождения инфляции к цели». На заседании 20 декабря рассматривался вопрос повышения ставки на один либо даже два процентных пункта, но пока принято решение выбрать выжидательную позицию.

Ранее уже сообщалось, что по итогам заседания совета директоров Центробанка было решено оставить текущую ключевую ставку на уровне в 21%. Это произошло вопреки большинству прогнозов экспертов. Банк России счел, что современные кредитные условия и без того достаточно жесткие.