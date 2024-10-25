Набиуллина назвала условие для снижения ключевой ставки

В России подняли ключевую ставку исходя из актуальных экономических данных. Как подчеркнула Набиуллина, ими также будут руководствоваться при дальнейших решениях. По словам главы ЦБ, снижение ставки возможно, если будет наблюдаться устойчивое снижение инфляции.

«Когда это произойдет, мы сказать сейчас не можем, но вы можете посмотреть на наш прогноз средней ставки в следующем году. И этот прогноз означает, что какое-то снижение ставки в следующем году, вот при таком снижении инфляции, возможно», — заявила Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Набиуллина ранее подчеркивала, что ЦБ сохраняет приверженность цели инфляции в 4%. Очередное повышение ставки позволит ужесточить денежно-кредитную политику, что необходимо для сдерживания цен. То есть, кредиты в стране станут дороже, физлица будут больше хранить на депозитах, нежели тратить на товары. В итоге бизнес будет вынужден снижать цены на фоне упавшей покупательской способности.

Ранее сообщалось, что ключевую ставку в РФ подняли до исторического рекорда.