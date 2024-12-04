Набиуллина: снижение ставки будет принято как неспособность обуздать инфляцию

Если снизить ключевую ставку, то это приведет к ослаблению рубля и ускорению инфляции. Так считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ее точку зрения привело РИА Новости.

Председатель Центробанка во время форума ВТБ «Россия зовет!» заявила, что финансовый регулятор обязан реагировать на инфляцию изменением своей денежно-кредитной политики. Сейчас он не может опустить ключевую ставку, так как это чревато негативными последствиями.

«Это будет воспринято как то, что власти расписались либо в нежелании, либо в неспособности обуздать инфляцию, это может привести только к ее ускорению и ослаблению курса», — указала Набиуллина.

Она добавила, что бизнесу выгодно снижение ставки при высоких темпах инфляции только в двух случаях: если он закредитован до высокого уровня либо работает при отсутствии конкуренции и спокойно переносит повышение цен. В то же время самым эффективным компаниям большая инфляция только вредит.

Ранее на том же форуме Набиуллина сравнила инфляцию с пульсом. По ее мнению, с ним можно легко преодолеть короткую дистанцию, но поддерживать такой ритм длительное время крайне сложно.