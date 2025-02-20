Набиуллина: Visa и Mastercard не говорили с ЦБ о возвращении в РФ

Говорить о возвращении платежных систем Visa и Mastercard в Россию пока преждевременно, так как они пока не предприняли никаких официальных шагов. Так считает Эльвира Набиуллина, глава Центробанка РФ, ее мнение привел ТАСС.

Журналисты спросили руководителя Банка России на полях уральского форума «Кибербезопасность в финансах» о том, насколько правдивы слухи о том, что Visa и Mastercard захотели вернуться в РФ. Набиуллина ответила, что никаких заявлений и обращений в Центробанк по этому поводу пока не поступало.

«Нет, не обращались. Я думаю, что пока об этом говорить преждевременно», — указала она.

Ранее против свободного возврата иностранных платежных систем на российский финансовый рынок выступили в Госдуме. Там посчитали, что если Visa и Mastercard хотят вернуться в Россию, то они должны сначала компенсировать материальный и моральный ущерб, нанесенный РФ за последние три года. Размер компенсации определит российская сторона.