Набиуллина заявила, что экономика чудом оправилась от ударов 2022 года

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика смогла сравнительно быстро вернуться к устойчивому функционированию после событий 2022 года. По ее словам, значительную роль в адаптации сыграли параметры макроэкономической политики, включая использование плавающего курса национальной валюты, сообщает Life.ru.

Выступая на Конгрессе финансистов Казахстана 2025, Набиуллина отметила, что экономике пришлось столкнуться с масштабным санкционным давлением. Несмотря на жесткие ограничения, страна смогла перестроить ключевые процессы и компенсировать часть внешних рисков.

Санкции в отношении России были введены в феврале 2022 года. Первоначально прогнозировалось значительное сокращение экономической активности, однако, по оценке ЦБ, уровень восстановления оказался выше ожиданий. Набиуллина занимает пост главы Банка России с 2013 года.

