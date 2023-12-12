«Надо будет действовать»: выяснилось, каких ставок по депозитам ждать в 2024 году

На новом заседании ЦБ, которое состоится 15 декабря 2023 года, ожидается повышение ключевой ставки. Такого мнения придерживаются многие эксперты. Однако на 2024 год картина не столь очевидна, поэтому уже сейчас россиянам рекомендуют зафиксировать высокую доходность по вкладам.

Как раньше уже не будет

Как рассказала экономист, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова, до 15 декабря 2023 года – дня, когда будет четко ясна картина по уровню ключевой ставки Банка России, не самое лучшее время для открытия депозита.

«Большинство экономистов прогнозируют повышение уровня ключевой ставки, и вероятность увеличения процентных ставок по вкладам тоже сохраняется довольно высокая.​ Вместе с тем ожидать, что ставки по депозитам достигнут уровня в 20 и более процентов, как в 2022-м году, точно не стоит», — отметила Проданова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Смело открывать вклад

По ее словам, как минимум на первую половину наступающего года разброс ставок будет варьироваться в пределах 13-15% годовых, причем максимальную доходность можно будет получить только на краткосрочные вклады.

«Поскольку ключевая ставка Банка России в 2024 году, во всяком случае, в первом квартале предстоящего года, скорее всего, расти не будет, уже после 15 декабря можно смело открывать банковский вклад на шесть месяцев. На этот период, как правило, ставка по вкладу максимальная», — посоветовала Проданова.

Ранее финансист рассказала о рисках вкладов с высокой доходностью.